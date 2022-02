Tiro a volo, prosegue la sponsorizzazione di Beretta alla Fitav

(red.) Fitav e Beretta sono lieti di annunciare la prosecuzione dell’accordo di sponsorizzazione per il triennio 2022-2024. Tutta la competenza della Fabbrica d’Armi di Gardone Val Trompia a supporto degli atleti Azzurri affinché possano essere messi nelle migliori condizioni per raggiungere traguardi sempre più alti. Il focus massimo, va da sé, è quello dei prossimi Giochi olimpici che si terranno a Parigi da fine luglio 2024. Beretta continuerà a offrire il suo know-how nell’ecosistema che ruota attorno alle discipline del tiro che fanno capo a Fitav tramite una completa dotazione di capi di abbigliamento e accessori. Una capacità di sostegno all’atleta che solo la più antica azienda manifatturiera del mondo (dal 1526) è capace di esprimere. Beretta, in partnership con Fitav, ha saputo implementare di anno in anno – dal 2013, data di inizio di questo rapporto con la Federazione – il suo supporto agli agonisti realizzando capi e accessori sempre più tecnologicamente avanzati e quindi in grado di sostenere la performance d’eccellenza.

Stamattina l’accordo è stato siglato da Franco Gussalli Beretta, presidente di Fabbrica d’Armi “Pietro Beretta” e da Luciano Rossi, presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo.