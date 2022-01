La Germani corsara anche in laguna: batte Venezia 82-93

(red.) Ennesima prova di maturità della Germani Brescia, che riesce a espugnare il Pala Taliercio di Venezia conquistando la sesta vittoria consecutiva e mostrando un invidiabile stato di forma, abbinato a uno spirito di squadra che le consente di superare compatta i momenti di difficoltà.

Trascinati ancora una volta dalla coppia Naz Mitrou-Long (28 punti, 5 assist e 2 rimbalzi) e Amedeo Della Valle (22 punti), con Cobbins sempre più dominatore sotto le plance e Petrucelli incursore efficace in attacco almeno quanto in difesa, i bresciani hanno patito nel primo tempo la partenza di gran carriera dei padroni di casa, ma sono riusciti a non subire psicologicamente un distacco che è stato anche in doppia cifra e a non farsi abbattere da alcune clamorose sviste della terna arbitrale.

Il primo tempo è stato un’altalena, con entrambe le squadre ad alternarsi nelle fasi favorevoli. Parte bene Venezia con Brescia che fatica a recuperare: a due minuti e mezzo dalla fine del quarto i padroni di casa sono avanti 23-11, ma la Germani riesce a chiudere a -6 (26-20).

Nel secondo quarto sono i padroni di casa a iniziare male, la Germani ne approfitta fino a riuscire nel sorpasso e a portarsi sul +4 dopo un parziale di 16-3 a cavallo dei due periodi, ma poi non può frenare il ritorno dei padroni di casa propiziato da due triple consecutive dell’ex Michele Vitali. All’intervallo lungo i bresciani vanno nello spogliatoio a -9 (47-38).

Il secondo tempo però comincia con Brescia decisa a mettere il proprio segno sulla partita e l’inizio è devastante grazie soprattutto a Mitrou-Long. Gli ospiti mettono la testa avanti e ormai sembrano aver afferrato il bandolo della gara, anche se sul finale del terzo periodo Venezia risorpassa, riuscendo a chiudere con un risicato +2 (66-64).

La vittoria si deve giocare quindi negli ultimi dieci minuti: le due squadre lo sanno e ce la mettono tutta per conquistare un piccolo margine da portare fino al termine dell’incontro.

Brescia però ne ha di più e Venezia soffre anche importanti assenze: con sette punti consecutivi gli ospiti tornano davanti anche se non riescono ad allungare con decisione. Una tripla di Della Valle vale il +5 a sei minuti dal termine e poi è sempre lui a portare Brescia sul +8 a meno di cinque minuti dalla fine. Prima di uscire per cinque falli, Petrucelli segna il canestro del vantaggio in doppia cifra e Venezia getta la spugna Finisce 82-93 e la Germani aggancia il terzo posto in classifica.

“Eravamo consapevoli che questa sarebbe stata una partita molto difficile”, ha detto al termine coach Alessandro Magro, “contro una squadra che ha tante armi e la capacità di cambiare pelle tante volte all’interno della partita. Il tutto senza dimenticare che Venezia non ha potuto avere a disposizione tutti i suoi giocatori. Abbiamo iniziato un po’ con il freno a mano tirato soprattutto a livello difensivo e abbiamo concesso tanto: la nostra però è una squadra che ama sacrificarsi insieme e, se avremo l’umiltà di rimanere con i piedi per terra, continueremo a dare gioie e soddisfazioni a tutti. Ci godiamo il momento, aggiorniamo il record delle vittorie e pensiamo alla prossima gara, che sarà una sfida difficile al PalaDozza di Bologna. Si vede che la squadra ci tiene a giocare insieme ed è bello scoprire i vari protagonisti partita dopo partita. Siamo felici per aver vinto una gara con tantissimi contatti e con un’intensità da playoff”.

Umana Reyer Venezia – Germani Brescia 82-93 (26-20, 47-38, 66-64)

Umana Reyer Venezia: Stone 3 (1/2 da tre), Tonut 19 (6/10, 1/3), Sanders 5 (1/4, 1/3), Echodas 24 (11/16), Theodore 8 (4/6, 0/2), Bramos, Daye 6 (1/1, 1/4), De Nicolao 8 (0/1, 2/3), Mazzola ne, Brooks 3 (0/1, 1/2), Vitali 6 (0/1, 2/4), Chapelli. All: De Raffaele.

Germani Brescia: Gabriel 2 (1/1, 0/2), Moore 2 (1/5), Mitrou-Long 28 (2/5, 5/7), Petrucelli 10 (3/8, 1/2), Della Valle 22 (4/6, 4/10), Eboua ne, Parrillo, Cobbins 15 (7/9), Burns, Laquintana 8 (2/4, 1/1), Rodella ne, Moss 6 (2/2). All: Magro.

Arbitri: Begnis, Perciavalle e Boninsegna.

Note: Tiri da due: Venezia 23/40 (58%), Brescia 22/44 (50%); Tiri da tre: Venezia 9/27 (33%), Brescia 11/22 (50%); Tiri liberi: Venezia 9/13 (69%), Brescia 16/20 (80%); Rimbalzi: Venezia 33 (RD 23, RO 10), Brescia 38 (RD 26, RO 12).