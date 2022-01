Brescia, “Rondinella d’oro”: votazioni aperte da 1 febbraio

(red.) Dal 1 febbraio si potrà votare per la “Rondinella d’oro” 2022, il premio assegnato dai tifosi al miglior calciatore del Brescia Calcio. Sarà possibile votare online utilizzando account Google, Facebook o registrandosi direttamente al sito www.rondinelladoro.com

Ogni account può votare una volta alla settimana e le sessioni di voto sono regolate dal calendario di serie B.

Il premio “Rondinella d’oro”, patrocinato dal Comune di Brescia, è stato istituito nel 1980 da Giorgio Zanolli Editore e, in questa edizione, prevedrà anche l’assegnazione di altri due riconoscimenti: il Trofeo Leonessa d’oro e il Premio Broletto d’oro.

Il Trofeo Leonessa d’oro premierà una società o un dirigente per l’impegno profuso in maniera disinteressata nella provincia di Brescia nello sport giovanile, dilettantistico o amatoriale.

Il Premio Broletto d’oro sarà assegnato a cittadini, amministratori pubblici o organismi bresciani che si sono distinti per l’impegno civile e sociale.

Il premio “Rondinella d’oro” e i premi collegati saranno realizzati da giovani artisti bresciani. Si parlerà del premio anche nella trasmissione “La Rondinella d’oro” che andrà in onda da lunedì 7 febbraio alle 22 su Welltv, streaming web e social.