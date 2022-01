Dakar Classic, Carcheri-Maroni vedono la meta

(red.) Mancano 608 chilometri, di cui 90 cronometrati, alla chiusura di questa Dakar Classic per la Squadra Corse Angelo Caffi. La compagine bresciana è stata protagonista dell’edizione 2022, con un equipaggio composto da Luciano Carcheri e Giulia Maroni, a bordo della Nissan Terrano 1 #759 preparata da TecnoSport, attualmente ottavi di Gruppo H3.

Dopo una gara di grande spessore, l’obiettivo del team coordinato da Benedetta Caffi Marelli è ora quello del traguardo di Jeddah. Carcheri e Maroni hanno condotto la loro vettura con attenzione anche lungo le piste della tappa di giovedì, un anello sabbioso intorno al bivacco di Bisha, senza prendere rischi e cercando di preservare la meccanica. Due settori competitivi, uno di navigazione ed uno di regolarità, hanno visto l’equipaggio consolidare l’ottavo posto di Gruppo H3.

“La situazione di classifica è tale da permetterci di guidare con tranquillità verso il traguardo”, ha commentato Carcheri, “non abbiamo motivo di spingere. Gli avversari che ci precedono sono troppo distanti per recuperarli in una sola tappa, così come il nostro vantaggio su chi segue è piuttosto ragguardevole. Stiamo in campana: cerchiamo di evitare sassi e pietre, manteniamo un ritmo lineare, le sorprese sono sempre dietro l’angolo”.

La prossima tappa, 14 gennaio, Bisha-Jeddah

Un lunghissimo trasferimento, sia prima che dopo i due settori cronometrati in programma, concluderanno la maratona 2022. Piste sabbiose, qualche sasso, nessuna duna sono gli ingredienti dell’ultima frazione.

Dakar Classic 2022, il percorso

01.01.22 | Ha’il-Ha’il (Prologo)

02.01.22 | Ha’il-Ha’il

03.01.22 | Ha’il-Al Quaysumah

04.01.22 | Al Quaysumah-Al Quaysumah

05.01.22 | Al Quaysumah-Riyadh

06.01.22 | Riyadh-Riyadh

07.01.22 | Riyadh-Riyadh

08.01.22 | Riposo Riyadh

09.01.22 | Riyadh-Al Dawadimi

10.01.22 | Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir

11.01.22 | Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir

12.01.22 | Wadi Ad Dawasir-Bisha

13.01.22 | Bisha-Bisha

14.01.22 | Bisha-Jeddah