Vezza d’Oglio, iscrizioni al via per Adamello Ultra Trail

(red.) Dopo una edizione 2021 che ha visto oltre mille tra atleti e volontari impegnati sui percorsi nei giorni di gara, Adamello Ultra Trail è pronto a riaprire le iscrizioni per l’evento 2022 lunedì 17 gennaio.

L’appuntamento di ultrarunning, in programma nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022 sui sentieri della Grande Guerra nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale (Brescia), fra l’Alta Val Camonica e l’Alta Val di Sole attraverso i Parchi Naturali dell’Adamello e dello Stelvio, rappresenta ormai una classica di questo periodo della stagione, e un’avventura da non perdere per tutti gli amanti della corsa in montagna.

Con il countdown verso l’appuntamento di fine settembre già avviato, Adamello Ultra Trail consolida e rilancia il suo percorso di crescita. L’edizione 2022 vedrà infatti l’aumento ad 800 runner ammessi e così suddivisi: 250 per la distanza più lunga e per quella più breve, 300 per quella intermedia.

Distanze che, come le quote d’iscrizione, sono state confermate rispetto al 2021: 180 euro per la 170 km (11.500 mt D+), 90 euro per la 90 km (6.050 mt D+) e 40 euro per la nuova 35 km (1.700 mt D+), reduce da un debutto decisamente convincente nell’ultima edizione.

L’evento verrà preceduto come consuetudine dall’Adamello Trail Junior, manifestazione dedicata agli under 19 che nel 2021 ha portato quasi cento tra bambini e ragazzi ad approcciare il mondo della corsa in montagna. Ulteriori informazioni sugli eventi collaterali verranno comunicate nelle prossime settimane.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a domenica 4 settembre 2022 o al raggiungimento del numero massimo di atleti. Qualora un atleta iscritto dovesse rinunciare, l’organizzazione prevede un rimborso pari all’80% della quota se comunicata entro il 27 giugno 2022, e pari al 50% se entro il 31 luglio.

Nell’eventualità in cui la manifestazione non dovesse disputarsi per cause organizzative o legate all’emergenza Covid-19, i partecipanti avranno diritto al congelamento dell’iscrizione o al rimborso nella misura dell’80%.

Il regolamento e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale www.adamelloultratrail.it.

Per ulteriori informazioni: info@adamelloultratrail.it, tel.+39 3393504408.