Volley femminile, per Brescia terzo rinvio consecutivo: salta il match con Olbia

(red.) La sfida valida per la 15^giornata di campionato di A2 di volley femminile, quarta del ritorno, prevista per domenica 16 gennaio al GeoPalace di Olbia procede verso il rinvio a data da destinarsi, richiesto dall’Hermaea a seguito delle positività riscontrate nel gruppo squadra sardo. Il prossimo appuntamento delle Leonesse della Millenium Brescia sarà il 23 gennaio per la sfida casalinga con la Sigel Marsala Volley. Lo staff tecnico, avuta notizia del rinvio, ha riorganizzato gli allenamenti in funzione del nuovo appuntamento di campionato.

La società comunica inoltre che durante l’esecuzione periodica dei tamponi di controllo, l’atleta Giorgia Sironi è risultata positiva al Covid-19. Giorgia non manifesta sintomi e seguirà l’iter del Servizio Sanitario Nazionale, che ha previsto per lei un tampone la prossima settimana. Le altre giocatrici della Banca Valsabbina Millenium Brescia sono risultate negative agli ultimi test.