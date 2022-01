Nuovo rinvio per le Leonesse: salta il match con Sant’Elia

(red.) La sfida valida per la 13esima giornata di campionato della Lega Pallavolo Serie A Femminile, terza del ritorno, prevista per domenica 9 gennaio al PalaGeorge di Montichiari (Brescia), tra Volley Millenium Brescia e Sant’Elia, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle positività al Sars-Cov-2 riscontrate nel gruppo squadra avversario.

Si tratta del secondo incontro consecutivo rinviato per questo motivo: l’ultima partita giocata in campionato dalle Leonesse è stata il 19 dicembre in casa di Altino Volley.