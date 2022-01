Basket in carrozzina, Icaro mette le ali e punta alla serie A

(red.) L’ 8 gennaio prenderà il via il Campionato Italiano di basket in carrozzina sotto l’egida della FIPIC (Federazione Italiana pallacanestro in carrozzina ), patrocinato dal Comune di Brescia.

Il campionato si suddivide in cinque gironi con al via una trentina di squadre in tutta la penisola e successivi play off per la promozione nella massima serie.

La squadra Icaro disputerà la prima partita in casa il 23 gennaio alle 15, presso la palestra Ugolini Via Repubblica Argentina 122 a Brescia.

“Anche quest’anno, “afferma il Presidente Icaro, Luca Savardi Danesi, “siamo riusciti a schierare la squadra in un campionato nazionale e per noi questo è già un primo successo. Dal punto di vista organizzativo le difficoltà sono notevoli visto i costi che il basket in carrozzina presenta. Una carrozzina da basket supera ormai i 4mila euro, uniti poi alle spese per trasferte e materiale di consumo”.

“Quest’anno”, ha aggiunto Savardi Danesi, “Icaro festeggerà i vent’anni e non volevamo mancare all’appuntamento con la palla a spicchi anche se sarà un campionato molto difficile con squadre attrezzate per la promozione in serie A. Il nostro obiettivo sarà dare spazio a giocatori appena arrivati in squadra che, anche se non ancora pienamente competitivi , saranno il futuro del basket in carrozzina Bresciano”.

“Diverse squadre puntano su giocatori di livello provenienti da fuori provincia ma il nostro intento è far crescere i nuovi arrivati per raggiungere obiettivi più ambiziosi nei prossimi due-tre anni “.

In panchina siederà alla sua prima esperienza nel basket wheelchair Marzio Seniga, allenatore di lungo corso in diverse categorie nel basket giocato in piedi che insieme al Presidente Gianni Bianchi ha contribuito alla nascita del basket a Malonno, in Valcamonica.

Quest’anno la nuova casa del team Icaro sarà la palestra Ugolini con gli incontri previsti la domenica pomeriggio.