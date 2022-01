L’inverno non ferma la vela sul Garda

(red.) Sul lago di Garda la vela continua a navigare anche d’inverno. Sabato 8 gennaio torna il “Contest” del Gel Laser, regata raduno con le classi a deriva, tutte impegnate nel basso Garda. Sarà la terza tappa di questa serie che vede impegnate più di 40 imbarcazioni delle flotte Laser, Rs, Fireball, i singolisti di Finn e Contender.

Tra loro campioni di tutto rispetto come i leggendari Bruno Fezzardi e Roberto Benamati, i laseristi con la campionessa mondiale Rs Feva 2021 Letizia Tonoli, i vice campioni d’Europa 2021 del Fireball, Stefanini e Borzani.

L’organizzazione della Fraglia Desenzano con la testa il presidente Stefano Loda, si riproporrà poi il 16 e il 30 gennaio con la terza e la quarta tappa del “30° Cimento Invernale” che vede sfidarsi i monotipi Dolphin, Surprise, Meteor, più la miscellanea Orc.

Il 6 febbraio, nel golfo di Salò, ci saranno i Protagonist 7.5 con la Autunno & Inverno della Società Canottieri Garda del presidente Marco Maroni.

Il 12 febbraio si tornerà a Desenzano con l’ultima tappa del Gel Laser. Sarà questo l’inizio di una nuova stagione, ricca di appuntamenti. Monotipi e Orc fino a 10 metri di lunghezza che saranno anche la flotta Minialtura, il tutto sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e la XIV Zona Fiv.

Il campionato Area Laghi Minialtura si disputerà il 25-27 marzo a Sarnico, riva bergamasca del Sebino. Dal 20 al 22 maggio il Campionato Italiano Minialtura Assoluto sarà al Cv Gargnano del presidente Lorenzo Tonini. Nonostante un Rating non certo favorevole i Dolphin 81 ci saranno. Sarà un allenamento per il Campionato Italiano ’22.

La manifestazione è in programma dal 10 al 12 giugno a Brenzone (Verona). Assegnerà il titolo italiano e la la Euro Cup, di fatto il suo primo evento Continentale. Quanto alle regate Long distance il monotipo firmato da Ettore Santarelli e Maxi Dolphin sarà sempre in gara. Si partirà con la nuova Centomiglia divisa in due trofei, il classico Gorla nell’alto lago, il nuovo Bettoni con un tracciato solo a sud. Tra le novità ci sarà la Cento Junior per tutte le derive giovanili. Il 17 e 18 settembre i Dolphin saranno alla 16a Childrenwindcup con una regata vera (dedicata ad un importante progetto del territorio), una veleggiata con i piccoli di Abe (Associazione Bambino Emopatico) dell’Ospedale dei bambini di Brescia, più una sfida alla massima velocità con le derive alate.