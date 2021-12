Brescia, lanciò fumogeno: Daspo per una 20enne

(red.) Il Questore di Brescia ha emesso un Divieto di accesso alle strutture sportive ad una ragazza di 20 anni, responsabile di aver detenuto ed esploso un fumogeno negli spalti affollati dello Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia lo scorso 5 dicembre, durante l’incontro di calcio “Brescia – Monza”, valevole per il campionato di calcio 2020/2021 di “Serie B”.

Alla ragazza è stato quindi vietato di andare allo stadio per un anno, comprendendo l’intero campionato in atto e metà di quello prossimo.

Si tratta del secondo Divieto di accesso alle strutture sportive che il Questore emette durante la stagione sportiva in corso del Brescia Calcio.

L’emissione del primo si era reso già necessario a carico di un giovane ventenne che alla fine della partita Brescia-Pisa, il 26 novembre scorso, veniva sorpreso dalla polizia mentre tentava di lanciare una bottiglia di vetro all’indirizzo di un Pullman carico di tifosi in transito. A quest’altro giovane è stato vietato di andare allo stadio per i prossimi due anni.

Oltre allo stadio per assistere alle partite del Brescia, i giovani in questione non potranno recarsi anche in tutti i luoghi o stadi ed impianti sportivi siti, sia nel Territorio Nazionale che nel territorio degli Stati Esteri, ove si svolgono Manifestazioni sportive, ivi compresi gli allenamenti, di qualsiasi livello agonistico, nazionale o internazionale, professionistico o dilettantistico anche amichevole, connesse a sport, quali Calcio; Pallacanestro; Pallavolo; Rugby; Pallanuoto.

In particolare, in occasione dello svolgimento delle manifestazioni, non potranno accedere negli impianti sportivi e non potranno sostare, durante l’afflusso e il deflusso, da tre ore prima e sino a tre ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva, nei luoghi antistanti gli impianti, gli stadi, alle stazioni ferroviarie, alle stazioni di autolinee, alle metropolitane, agli scali aerei e portuali, ai caselli ed alle aree di servizio autostradali ed agli altri luoghi comunque interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime competizioni sportive.