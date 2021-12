“Campioni della Leonessa”, Brescia premia 125 atleti

(red.) Il Comune di Brescia martedì pomeriggio ha premiato gli atleti bresciani che si sono distinti negli anni 2020 e 2021 con la cerimonia “Campioni della Leonessa”.

Un importante riconoscimento, giunto quest’anno alla decima edizione, per tutti gli sportivi che hanno dato lustro alla città e che, con il loro stile di vita, costituiscono un esempio per la società e per le giovani generazioni.

La serata ha avuto come testimonial Federico Bicelli, medaglia di bronzo ai giochi paralimpici di Tokyo 2020 nel nuoto, staffetta 4×100 mista. Gli ospiti sono stati accolti dagli studenti e studentesse dall’istituto di istruzione superiore “Andrea Mantegna” di Brescia mentre un trio musicale ha accompagnato l’evento.

I 125 atleti sono stati individuati grazie alla collaborazione tra il comune di Brescia, le federazioni sportive, gli Enti di Promozione e le Società Sportive cittadine. Otre agli sport olimpici sono rappresentati anche gli sport paralimpici, praticati da atleti con disabilità.