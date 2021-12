Il Brescia segna due reti alla Spal e sale a 33 punti

(red.) Come al solito più efficace in trasferta che in casa, il Brescia di Pippo Inzaghi sconfigge la Spal dell’ex allenatore Clotet a Ferrara e sale a 33 punti, riconquistando temporaneamente il primo posto nella classifica di serie B.

Il primo tempo inizia con parecchie occasioni da entrambe le parti, ma nessun gol in una partita che appare sostanzialmente equilibrata. Tramoni, come al solito molto attivo, attacca ma al 6′ Leris non trova il pallone e sbaglia la deviazione da pochi passi. Al 14’ è la Spal a far tremare i bresciani: Colombo supera la difesa e mette in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 21’ è ancora Spal: traversone di Celia, colpo di testa a pallonetto di Melchiorri e Joronen si rifugia in corner.

Nel secondo tempo le Rondinelle prendono il controllo della gara Al 48’ Moreo intercetta un passaggio di Coccolo, Leris serve Tramoni e il giocatore corso da dentro l’area piccola batte di sinistro Pomini. Al 56′ occasione per i padroni di casa: Viviani carica il destro da fuori area, Joronen in tuffo salva il risultato. Al 72′ il raddoppio: Palacio smista per Bisoli, il capitano non sbaglia e segna con un tiro basso e angolato. L’ultima occasione all’87’ quando Ayé, solo davanti al portiere, si fa chiudere lo specchio da Pomini.