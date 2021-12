Atlantide, guerra di nervi e vittoria 3-2 sul Porto Viro

(red.) La Gruppo Consoli McDonald’s Centrale fa e disfa: parte bene e poi subisce, arrivando al tie break dopo un quarto set che toglie certezze. Il quinto parziale è un saliscendi di emozioni, con due match ball annullati e il gusto finale della conquista.

Dopo il minuto di silenzio dedicato ad Aldo Rebecchi, grande amico dell’Atlantide, scomparso in settimana, Brescia scende in campo e lo fa senza Cisolla, fermato da una contusione alla caviglia, per fortuna lieve, rimediata a Lagonegro.

Il primo parziale non mostra una squadra che domina, ma che amministra, subendo solo qualche errore al servizio di troppo. Il muro ospite cresce e i Tucani faticano sul cambio palla, pagano le imprecisioni a rete e lasciano spazio a Bellei e compagni, che non fanno sconti. Cambia l’efficacia al servizio nel terzo e Brescia dilaga, poi il black out ad inizio quarto set complica la vita dei biancazzurri, che affrontano il tie break e tutti suoi cambi di fronte senza arretrare e conquistano ai vantaggi due punti importantissimi. Ora due impegni fuori casa, a Mondovì e Bergamo.

GRUPPO CONSOLI McDONALD’S CENTRALE – DELTA GROUP 3-2

(25-18; 20-25; 25-13; 16-25; 20-18)

ll tabellino

BRESCIA: Mazzone 17, Tiberti 3, Giannotti 13, Patriarca 11, Crosatti, Franzoni (L), Galliani 23, Neubert , Esposito 9, Seveglievich ne, Ventura ne, Orazi ne, Togni ne. All. Zambonardi e Iervolino.

PORTO VIRO: Vedovotto 7, Bellei 23, Barone 14, O’Dea 12, Mariano 13, Fabroni 2, Marzolla, Zorzi, Lamprecht (L). Gasparini 2, Pol, Penzo, Romagnoli e Tiozzo ne; Lamprecht (L). Coach: Francesco Tardioli.