Hub al Palantonietti, Adro offre ospitalità al Basket Iseo

(red.) Gli allenamenti del Basket Iseo verranno ospitati nel nuovo palazzetto dello sport di Adro, nel bresciano.

Dopo le polemiche che si sono sollevate nei giorni scorsi nel paese sebino per la riapertura dell’hub vaccinale al Palantonietti, palestra sfruttata anche dagli alunni dell’Istituto superiore omonimo per le lezioni di educazione fisica, la società sportiva rischiava di non poter proseguire la stagione sportiva.

Pericolo scongiurato grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra le amministrazioni comunali dei due paesi, guidate dal sindaco Marco Ghitti (Iseo) e dal collega Paolo Rosa (Adro), che consentirà agli atleti di proseguire allenamenti e partite nella struttura di Adro attualmente gestita dalla società S.S.D. Sporting Franciacorta.

Trovata una soluzione per il basket, ora resta da trovarne un’altra per gli studenti dell’Antonietti che avevano chiesto, con la protesta che si è svolta qualche giorno fa (e stigmatizzata dal coordinatore regionale della campagna vaccinale, Guido Bertolaso), di non interrompere nuovamente le attività scolastiche, dopo due anni segnati dalla pandemia.