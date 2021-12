Il Brescia perde in casa 0-2 con il Monza e scende al terzo posto

(red.) Non riesce a tornare in testa il Brescia poco concreto e a volte apatico visto questa domenica al Rigamonti, che ha perso 0-2 contro un Monza volitivo che ci ha provato di più delle Rondinelle. I bresciani restano a 30 punti e scendono al terzo posto nella classifica di serie B, mentre i brianzoli con 28 salgono al quinto.

Il primo tempo è cominciato senza lampi e con le Rondinelle irriconoscibili, ma si è chiuso con il gol fortunoso di Gytkjaer al 40′ sul batti e ribatti seguito a un calcio d’angolo.

Solo Tramoni spicca per costanza di rendimento tra i padroni di casa, che ci provano ma senza riuscire a far male alla squadra di Stroppa e subiscono il secondo gol al 55’, quando Valoti passa una buona palla in area sulla destra a Machin che si smarca bene e insacca alla spalle di Jaronen.

Sterile il tardivo tentativo di recuperare da parte degli uomini di Inzaghi.