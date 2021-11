Volley, la trasferta toscana frutta tre punti all’Atlantide Brescia

(red.) La Gruppo Consoli McDonald’s Centrale vince una battaglia di nervi, più spigolosa di quanto il risultato tondo lasci trasparire, e mette in carniere tre punti preziosi, conquistati grazie alla grande determinazione in difesa vista in campo a Siena.

Brescia interpreta bene la trasferta toscana e tiene la barra a dritta, attraversando indenne gli alti e bassi del match. Parte con grinta e scava il solco iniziale, poi perde mordente e subisce la rimonta, fermata in extremis nel primo set.

Secondo parziale con la ricezione in calo e la conseguente minore varietà in attacco; redini in mano senese fino alla grande rimonta (da -6 a +1) che toglie certezze ai padroni di casa. Neubert e Crosatti aiutano dalla linea di fondo e la Consoli conquista il primo punto della serata. Tucani in fiducia, ma il finale non è scontato: occorre resistere con caparbietà al tentativo di Emma Villas di riaprire il match, per conquistare la posta piena e pensare al prossimo impegno cruciale contro Reggio Emilia, ospite domenica al San Filippo.

Tabellino

EMMA VILLAS AUBAY– GRUPPO CONSOLI McDONALD’S CENTRALE 0 – 3 (24-26; 25-27; 23-25)

BRESCIA: Tiberti 3, Giannotti 11, Patriarca 9, Crosatti, Franzoni (L), Galliani 12, Neubert, Esposito 5, Cisolla 13, Seveglievich, Ventura ne, Scarpellini ne, Togni ne, Bettinzoli ne, All. Zambonardi e Iervolino.

SIENA: Pinelli 2, Tupone (L), Parodi, Sorgente (L), Ciulli 1, Panciocco 5, Ottaviani 16, Mazzone 2, Mattei 7, Onwuelo 10, Rossi 8, Kuznetsov 5, Agrusti, Iannaccone. Coach: Paolo Montagnani. Assistente: Paolo Falabella.