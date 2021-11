Karate, Lucrezia Molgora brilla anche in nazionale: oro nel kumite

(red.) Il karate della Fijlkam porta a Brescia nuovi allori con l’atleta Lucrezia Molgora, portacolori del Karate Nakayama di Rezzato, che sale sul gradino più alto del podio nella specialità kumite ( combattimento) U21 – 50 kg. in una competizione internazionale. L’atleta bresciana, convocata in azzurro per la trasferta di Parenzo (Croazia), gara con molti atleti dall’est europeo, valevole per la 22° edizione dell’Eurocup Istra, ha ripagato la fiducia datagli dai tecnici della nazionale con un’ottima performance, concludendo gli incontri senza subire alcun punto negativo. La classifica finale vede Lucrezia Molgora al primo posto, al secondo la slovacca Adela Vlasakova, al terzo le croate Stella Polonijo e Lara Weismann. L’altra portacolori della società di Rezzato, Giada Cornolò, per combattendo ottimamente, è stata sconfitta al terzo incontro.