Brescia, tre punti d’oro contro il Pordenone

(red.) Sia pure facendo fatica, le Rondinelle di Pippo Inzaghi hanno meritatamente sconfitto in casa per 1-0 il Pordenone ultimo in classifica e sono salite in testa al campionato di serie B. La rete che ha deciso l’incontro è arrivata solamente al 78’, su colpo di testa di Moreo.

I padroni di casa sono partiti meglio con Tramoni dalla distanza, ma il portiere Perisan ha bloccato. Al 40’ è stato Bisoli a impegnare Perisan, il risultato però non è cambiato.

Il Pordenone si è fatto vedere nella ripresa prima con Pellegrini e poi con Camporese. Al 78’ è arrivato però il gol della vittoria per la squadra di Inzaghi: Moreo, dimenticato dalla difesa avversaria, ha sfruttato di testa un cross di Pajac. Nel recupero Leris ha sfiorato il raddoppio.

Per conoscere la posizione definitiva in classifica è necessario che il Brescia attenda il risultato della gara di domenica del Pisa (sul quale ha due punti di vantaggio) contro il Cittadella.