Nuoto, Michele Lamberti da record nei 50 metri dorso

(red.) Un talento che si trasmette di padre in figlio. Se Giorgio Lamberti stampava record mondiali nello stile libero, il figlio Michele, classe 2000 si aggiudica il primo record ai campionati europei in vasca corta scattati a Kazan, in Russia, nei 50 metri dorso.

Il nuotatore bresciano, tesserato per Fiamme Gialle e Gam Team, sigilla il nuovo record italiano con 22″91, cancellando il 23″05 di Simone Sabbioni a Copenaghen 2017 e togliendo oltre un secondo al primato personale di 23″99 nel 2019 al Nico Sapio a Genova.

Il bresciano è terzo nei 100 farfalla in 50″17 (terzo crono italiano all time) dietro la coppia russa Shchegolev-Shevlyakov.