Campionato nazionale Master Fjilkam: karate Nakayama al top nel kumite

(red.) Il karate Nakayama di Rezzato (Brescia) sale nuovamente sugli scudi con la conquista dell’ambito titolo di società prima classificata al Campionato nazionale Master Fjilkam per la specialità kumite (combattimento) grazie alle tre medaglie d’oro, tre di bronzo ed un quinto posto conquistate dai propri atleti. Il maestro Michele Cornolò in questa occasione vestiva il ruolo di presidente della commissione nazionale Master, e il gruppo era quindi seguito dal coach Francesca Botturi.

Questo l’elenco degli atleti ed i relativi piazzamenti.

Medaglia d’oro per Fabrizio Morini nella categoria A kumite 84kg., per Jacopo Zampolli nella categoria B kumite 84 kg. , e per Gianbattista Consolandi categoria C kumite 84 kg.

Medaglia di bronzo per Carlos Daniel Demarco nella categoria C kumite 94 kg. , per Alex Hasani categoria F kumite 75 kg.e per Salvatore Derchia nella categoria F kumite 84 kg.

Quinto posto per Marco Assi nella categoria C kumite 94 kg.