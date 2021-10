Brescia-Lecce: finisce 1-1 al Rigamonti

(red.) L’obiettivo del Brescia era quello di bissare il successo ottenuto contro la Cremonese sabato scorso, ma si è dovuto accontentare di un pareggio, seppur prezioso, contro il Lecce. Finisce 1-1 il match contro i pugliesi, nella decima giornata del campionato di serie B.

Dopo un inizio gara poco brillante, le Rondinelle subiscono al 36′ della ripresa il gol del vantaggio del Lecce con Dermaku: una rete che ha dato la scossa alla squadra di Inzaghi che si rianima e va in rete con capitan Bisoli, al primo gol stagionale (42′ st).

Il Brescia ha giocato senza il portiere Joronen che, a causa di un fastidio muscolare, ha lasciato il posto a Perilli. Difesa a quattro per le Rondinelle con Mateju, Cistana, Chancellor e Pajac. In mezzo Bertagnoli e Bisoli, in attacco Van De Looi. Jagiello e Tramoni con Moreo.

Rondinelle quarte in classifica con 18 punti dietro a Reggina e Benevento (19) e staccata di 3 punti dalla capolista Pisa.