Per la Germani prima vittoria in campionato: 98-88 contro Napoli

(red.) La Germani Brescia ha conquistato al PalaLeonessa la prima vittoria nel campionato di serie A1 di basket 2021, superando 98-88 la matricola GeVi Napoli grazie a una partita di grande sostanza e con ottime percentuali al tiro, sbloccando finalmente uno zero in classifica che stava diventando un macigno sulle spalle dei giocatori, dell’allenatore e della proprietà.

Trainata dai propri tifosi, da Mitrou-Long con 29 punti e 7 assist, da Petrucelli con 19 punti e 5/5 nel tiro da tre e da Della Valle che ha messo 17 punti, spaccando ha spaccato la partita con tre triple consecutive, la squadra bresciana è riuscita a scacciare i fantasmi con voglia, impegno e ordine in campo .

La Germani è partita a razzo, mettendo a segno un parziale mortifero che tuttavia non ha intimorito una GeVi in grado di recuperare per tempo le redini del gioco. La gara si è equilibrata fino a metà del terzo quarto, quando Brescia ha saputo sfruttare a proprio favore l’inerzia del match e capitalizzare gli sforzi mettendo a segno il primo vero allungo di serata (+11 al 30’). Poi ha gestito il vantaggio accumulato, rispondendo colpo su colpo ai tentativi dei partenopei di rientrare in partita e senza sprecare quanto di buono messo in cassaforte. Così Brescia è arrivata fino in fondo avanti di dieci punti.

Germani Brescia – Gevi Napoli 98-88 (26-21, 41-39, 70-59)

Germani Brescia: Gabriel 8 (1/3, 2/7), Moore 2 (1/5, 0/2), Mitrou-Long 29 (11/15, 1/5), Petrucelli 19 (2/5, 5/5), Della Valle 17 (1/3, 5/6), Eboua, Parrillo, Cobbins 6 (3/5), Djiya ne, Burns 9 (4/6), Laquintana 3 (0/1, 1/2), Moss 5 (1/2, 1/2). All: Magro.

GeVi Napoli: Zerini 2 (1/1), Mc Duffie 22 (5/7, 2/4), Grassi ne, Matera ne, Velicka 9 (1/2, 2/6), Parks 3 (0/3, 1/2), Marini 5 (1/1, 1/3), Mayo 10 (2/3, 2/9), Elegar 13 (4/7), Uglietti 2 (1/2), Lombardi, Rich (/, /), Rich 22 (2/5, 6/7). All: Sacripanti.

Arbitri: Paternicò, Bongiorni e Capotorto.

Note: Tiri da due: Brescia 24/46 (52%), Napoli 17/32 (53%); tiri da tre: Brescia 15/29 (52%), Napoli 14/31 (45%); tiri liberi: Brescia 5/6 (83%), Napoli 12/16 (75%); rimbalzi: Brescia 33 (RD 20, RO 13), Napoli 33 (RD 21, RO 12).