Rezzato, Lucrezia Molgora argento ai campionati Italiani assoluti di karate

(red.) Ai campionati Italiani assoluti di karate, svoltisi al PalaPellicone di Ostia, la portacolori del Karate Nakayama di Rezzato (Brescia) Lucrezia Molgora si conferma tra le migliori atlete nel kumite categoria 50 kg, conquistando la medaglia d’argento. Cinque gli incontri disputati, tutti di ottima levatura: il primo superando la fiorentina Alessia Nardi per 2 a 1, poi 8 a 0 sulla bresciana Silvia Facchi, 3 a 0 sulla torinese Federica Schicchi e in semifinale si è imposta sulla romana Erminia Perfetto. In finale è stata sconfitta per 3 a 1 dalla romana Asia Agus.