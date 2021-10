(red.) Un’altra bellissima notizia per lo sport bresciano. Daniele Rosa (classe 2005), unico bresciano convocato dalla nazionale italiana di nuoto per partecipare alla coppa Comen a Belgrado, dopo aver concluso i 100 dorso piazzandosi al quarto posto, si è aggiudicato l’oro nella staffetta 4×100 mista. Insieme con lui hanno gareggiato Grandini Tommaso (Nuotatori Milanesi), Della Morte Alfonso (Canottieri Flora) e Galossi Lorenzo (CC Aniene).

Si tratta di un grande risultato personale per il nuotatore bresciano, e di un grande risultato per la squadra Aquatic Center di Montichiari, dove il giovane si allena. Nella Mediterranean Swimming Cup 2021, l’Italia ha vinto la classifica per nazioni e il medagliere, risultando la migliore nazione con il settore maschile e la seconda con il settore femminile.