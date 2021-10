Nakayama Rezzato, tre medaglie di bronzo al Karate Croatia Open

(red.) Le atlete del Karate Nakayama di Rezzato ( Brescia), società associata alla Lisporteam360, sono diventate delle “globetrotter” del karate visto che di settimana in settimana, oltre agli allenamenti in palestra, partecipano a delle manifestazioni internazionali di karate che si disputano in giro per l’Europa. Nell’ultimo week end si sono recate a Rijeka ( Croazia) accompagnate e dirette dal maestro 6° dan Michele Cornolò per partecipare alla 20° edizione del Karate Croatia Open, gara alla quale erano iscritti oltre 1700 atleti in rappresentanza di 21 nazioni e 233 club europei. Di particolare interesse la prestazione della quindicenne Giada Cornolò che nel kumite ( combattimento) categoria cadetti + 54 kg. è salita sul terzo gradino del podio, su un lotto di 43 partecipanti, con una prestazione maiuscola dopo ben sei incontri. Nel primo ha superato l’austriaca Payr per 5 a 1, nel secondo la croata Lesica per 10 a 0, nel terzo la slovacca Dvorska per 6 a 0, nel quarto la slovena Petkovic per 9 a 1 ma veniva fermata nelle semifinali per 2 a 1 dalla croata Tomic. Nei recuperi per l’aggiudicazione del bronzo ha superato per 7 a 4 la slovena Muzik.

E’ salita sul terzo gradino del podio anche Lucrezia Molgora nella categoria U21 – 50 Kg. su quindici partecipanti. Nel primo incontro ha sconfitto la slovena Dakovic, nel secondo l’ungherese Kovacs ma è stata bloccata al terzo match dalla Pirovano e nei recuperi ha vinto sulla Ghezzi regalandosi così il bronzo. Buon terzo posto anche per Alessandra Hasani, che però vestiva la casacca della Croazia, che è stata sconfitta in semifinale di pool dalla campionessa olimpiaca, la bulgara Ivet Goronova, ma poi nei recuperi ha superato la scozzese Pollard aggiudicandosi il terzo gradino del podio.