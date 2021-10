Intesa Sanpaolo main sponsor del Brescia Calcio

(red.) E’ stata presentata la nuova partnership tra Intesa Sanpaolo e Brescia Calcio F.C. alla presenza di Marco Franco Nava, direttore regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo, Massimo Cellino, presidente del Brescia Calcio F.C, dell’allenatore Filippo Inzaghi e di Andrea Cistana, Andrea Papetti e Massimiliano Mangraviti in rappresentanza della prima squadra nonché testimonianze del percorso di eccellenza del settore giovanile della società.

“Intesa Sanpaolo sarà a fianco della prima squadra e legherà il suo nome in qualità di main sponsor ai progetti sportivi ed educativi del settore giovanile e dell’Academy di Brescia Football Club, intraprendendo così insieme alla società sportiva un percorso di promozione e diffusione dei valori dello sport nei giovani”, informa una nota.

“La partnership con Brescia Calcio F.C. rientra nel più ampio impegno del Gruppo a favore del mondo dello sport e costituisce l’occasione per manifestare, ancora una volta, la prossimità di Intesa Sanpaolo nei confronti dei singoli territori in cui opera e la vicinanza alle comunità”, si legge ancora nel comunicato. “L’obiettivo condiviso è quello di proseguire nel percorso di educazione e partecipazione ai valori sportivi fondamentali per la crescita e la formazione delle nuove generazioni: sana competitività, rispetto delle regole, dinamicità, fair play, superamento dei propri limiti, tutti valori fondanti della società civile”.