Campionati regionali, a Gavardo Nakayama Karate in grande spolvero

(red.) Il karate ha ripreso la sua attività anche in Italia con i campionati regionali validi per la qualificazione ai campionati italiani del 15-17 ottobre, che si svolgeranno al Palapellicone di Ostia. Per la Lombardia si sono svolti al Palasport di Gavardo (Brescia) con la partecipazione dei migliori atleti in rappresentanza di 25 società. Ottima la performance del Karate Nakayama di Rezzato, società associata alla Lisporteam360, che al termine, nella speciale classifica per società, si è aggiudicata il primo posto nella categoria maschile e terzo in quella femminile.

Nei dettagli vediamo i ragazzi del maestro Michele Cornolò salire sul gradino più alto del podio con Dominik Casablanca nei 60 kg, Davide Ragnoli nei 67 kg, e Luca Bonetti nei 94 kg, poi sul secondo gradino del podio Luca Lombardo 60 kg, e terzo gradino per Federico Derchia nei 67 kg, mentre Filippo Busi nei 67 kg. si è dovuto accontentare della quinta piazza. Nel femminile medaglia d’argento per Nicole Delbono, bronzo per Alice Mainardi e quinto posto per Laura Albini tutte e tre nei 61 kg, . Sono tutti qualificati per gli assoluti ai quali va aggiunta Lucrezia Molgora nei 50 kg. che parteciperà di diritto per la sua eccellente prestazione ai campionati nazionali dell’ultima edizione.