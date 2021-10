Brescia, in casa quattro sberle dal Como

(red.) E’ arrivata in casa contro il Como fanalino di coda la prima sconfitta in campionato per il Brescia. I lariani hanno meritatamente vinto 4-2. La stessa squadra che finora aveva segnato solo quattro reti in tutto il campionato è diventata corsara sul campo delle Rondinelle, andando in vantaggio due volte e costringendo i padroni di casa a inseguire.

Gli ospiti hanno iniziato all’11’ con una traversa su colpo di testa di Cerri. Lo stesso ci ha riprovato, sempre di testa, al 14′ sugli sviluppi di una punizione ed è riuscito a buttare in rete. Al 45′ Palacio ha pareggiato deviando un cross di Pajac.

Nella ripresa sono partite ancora male le Rondinelle e il secondo gol del Como è arrivato con La Gumina che al ’47 ha girato in rete un cross di Iovine. Inzagi ha provato una formazione ultra offensiva inserendo Ayé e Bajic che alla prima palla ha segnato di testa per il 2-2. Era l’84’.

Ma il Como ha capito di poter far sua l’intera posta e non ha mollato. Su un contropiede, Joronen ha salvato su Chaija, ma Bellemo all’89’ ha ribattuto in gol per il 2-3. Alla fine gli ospiti hanno segnato con Gliozzi anche il rigore del 2-4 dopo quattro minuiti di recupero.