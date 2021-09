Il Brescia vince in rimonta ad Ascoli: finisce 2-3

(red.) Grande vittoria del Brescia che ad Ascoli sconfigge in rimonta la squadra di casa e la supera anche in classifica, portandosi al secondo posto della serie B dietro al Pisa.

Nel primo tempo le Rondinelle erano andate sotto di due gol in soli sei minuti, ma sono riuscite a ribaltare la situazione nel secondo periodo, chiudendo con un importantissimo 2-3.

Al 17’ Cistana serve per sbaglio Dionisi che fila verso la porta e batte Joronen. Al 23’ Felicioli, su passaggio di Bidaoui, raddoppia con un destro sotto la traversa.

Al 43′ del primo tempo, però, è proprio Cistana ad accorciare con un gran destro da fuori che, dopo aver toccato il palo, entra alle spalle del portiere Leali.

Al 15′ della ripresa un cross dello stesso Cistana viene deviato dalla difesa sulla traversa, il pallone rimane lì e Chancellor è il più svelto a insaccare per il 2-2.

Il Brescia però non si accontenta e vuole il successo pieno, che arriva quando al 28′ Buchel stende Moreo in area. Dal dischetto Pajac non sbaglia ed è vittoria.