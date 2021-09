E’ Roberto Mastrotto il vincitore dell’Adamello Ultra Trail da 170 chilometri

(red.) I camminamenti della Grande Guerra del comprensorio Pontedilegno-Tonale hanno incoronato il nuovo re di Adamello Ultra Trail: il vicentino Roberto Mastrotto ha infatti conquistato il titolo sulla massima distanza, 170 km, giungendo sul traguardo di Vezza d’Oglio nella mattinata di sabato 25 settembre 2021. Abituato ad allenarsi sui sentieri della Prima Guerra Mondiale nella Valle del Pasubio, l’ultra-runner veneto ha trovato il feeling ideale sui percorsi disegnati fra Alta Val Camonica ed Alta Val di Sole.

Mastrotto ha completato la sua prova in 27:13:27, anticipando di 1:26:15 Andrea Macchi e Jimmy Pellegrini, che hanno affrontato appaiati quasi tutta la gara. Dopo la partenza alle ore 9 di venerdì 24 settembre 2021, la prima parte di gara ha visto protagonisti oltre a Mastrotto, Macchi e Pellegrini, anche Andrea Mattiato e Alexander Rabensteiner, tutti fra i nomi più attesi sulla lunga distanza.

Dopo 30 km di gara, in località Somalbosco, hanno preso le redini della corsa Jimmy Pellegrini e Andrea Macchi che nell’arco di una ventina di chilometri sono arrivati a guadagnare fino a 20 minuti sugli inseguitori. Avrebbe potuto essere lo strappo decisivo, ma alle spalle dei due la progressione di Mastrotto iniziava a intaccare il margine della coppia al comando.

L’inseguimento è giunto a compimento a Piana dei Morei, al km 115, quando nel buio della notte Mastrotto ha iniziato a intuire in lontananza le sagome dei battistrada. Dopo un breve tratto affrontato insieme, al Rifugio alla Cascata, il vicentino ha deciso di rifocillarsi al volo, senza sostare, salutando così la compagnia che non lo rivedrà più se non dopo il traguardo di Vezza d’Oglio. Mastrotto ha proseguito di passo, senza forzare, ma riuscendo comunque ad accumulare progressivamente un vantaggio importante, toccando addirittura un’ora e dieci minuti di margine sul Lago del Mortirolo.

Per l’atleta vicentino si tratta di un successo di assoluto prestigio, arrivato davanti ad atleti del calibro di Pellegrini, due volte vincitore di Adamello Ultra Trail e Macchi, già sul podio al Tor des Geants nel 2017. Dopo il secondo posto all’Ultrabericus Trail, sui suoi Colli Berici, nel mese di maggio, Mastrotto aveva ben figurato alla Lavaredo Ultra Trail in luglio, chiudendo al nono posto la gara di livello internazionale. Il successo di Vezza d’Oglio è però la ciliegina sulla torta di una stagione da incorniciare per il vicentino.

Ad anticipare la vittoria di Mastrotto è stato Walter Manser, che venerdì 24 settembre ha conquistato la 90 km in 11:50:57. L’atleta originario di Wartau (Svizzera) ha controllato la gara nella prima parte, per poi imporre il suo ritmo su tutti gli avversari e arrivare in solitaria.

Dopo la partenza da Vezza d’Oglio alle ore 7:00, un gruppetto ristretto, composto oltre che da Manser e da Rasom, anche dal vincitore del 2019 Luca Carrara, da Georg Piazza e dal bresciano Dino Melzani, è subito andato in fuga. Al primo rilevamento cronometrico all’altezza di Cortebona, dopo una ventina di chilometri, il gruppo si è però già spezzato, con Piazza e Manser che guadagnavano sugli altri tre compagni di viaggio. Un tentativo d’attacco dell’altoatesino Piazza ha trovato la risposta di Manser, che è poi salito in cattedra dopo la sesta ora di gara, passando in vantaggio di 4’ all’intertempo delle Graole. Da lì in poi il distacco è aumentato costantemente fino al traguardo di Vezza d’Oglio, raggiunto con un margine di 20:47 su Rasom, e 1:01:35 sul bresciano Andrea Sorteni.

Vittoria straniera anche nella prova femminile donne, con l’atleta tedesca Eva Sperger che ha illuminato la serata di venerdì 24 settembre a Vezza d’Oglio. La tedesca ha completato i 90 km della gara intermedia in 14:38:51, dominando le avversarie e dimostrando una netta superiorità fin dalle prime battute.

Già a metà gara, al rilevamento di Malga Forniuncolo, Sperger vantava un vantaggio di 19 minuti su Chiara Galli e oltre un’ora su Patrizia Passeri: le stesse posizioni si sarebbero confermate sul podio finale, nonostante un tentativo di rientro della Galli che al km 65, in località Città Morta, riusciva a tornare a 13 minuti dalla leader.

Al traguardo, tuttavia, Sperger si è imposta con 38:42 su Chiara Galli, mentre sul terzo gradino del podio Patrizia Passeri ha concluso con 2:55:27 di ritardo.