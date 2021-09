Il Brescia continua a punteggio pieno: 3 gol contro l’Alessandria

(red.) Vince ancora in Brescia di Pippo Inzaghi che, battendo l’Alessandria per 1-3, sale a nove punti in classifica e guida la serie B a punteggio pieno, affiancato solo dall’Ascoli. E’ stata una vittoria meritata quella delle Rondinelle, che hanno colpito per prime al 10′ della ripresa, dopo un primo tempo a reti inviolate, con Leris che ha insaccato di testa alle spalle del portiere Pisseri su assist di Pajac.

Al 24′ è arrivato anche il raddoppio con un grande gol su tiro al volo di Jagiello a conclusione di un contropiede. L’Alessandria però non si è mai rassegnata a mollare e al 27′ il capocannoniere Corazza, anche se un po’ fortunosamente, ha fatto rimbalzare il pallone in rete dopo un palo su colpo di testa di Marconi. Il sigillo finale lo ha messo Palacio al 93′ con un piattone. E’ 1-3 e Brescia continua la sua cavalcata.

“Abbiamo giocato da squadra matura”, ha detto Inzaghi nel dopo partita. “Dobbiamo crescere, ma sono soddisfatto. Nel primo tempo potevamo segnare ma anche subire gol. Sapevo che se fossimo passati indenni da lì avremmo potuto ribaltare la partita anche con i cambi”.