Due F1 triposto bresciane al Minardi Day di Imola

(red.) Al Minardi Day 2021 tornano in pista le Triposto F.1 della Squadra Corse Angelo Caffi, per far vivere emozioni uniche ad ospiti esclusivi sulla leggendaria pista Enzo e Dino Ferrari di Imola, nella celebrazione del grande nome italiano del motorsport mondiale.

La Squadra Corse Angelo Caffi è presente con le due esclusive vetture F.1 Jordan Judd V10 da 750 Cv, per compiere giri di pista a tutta adrenalina con due assi della F.1 al volante: Alex Caffi e Nicola Larini, i nomi altisonanti dell’automobilismo italiano.

Le particolari auto modellate su telaio Jordan EJ-13 ed EJ-14 sono equipaggiate con propulsori V10 Judd da 3.500 cc, capaci di erogare fino a 750 Cv, i freni sono in carbonio e gli pneumatici da competizione F.1.

Tre sessioni di giri di pista sono previste sabato 28 agosto ed altrettante nella giornata di domenica 29, una al mattino, una a metà giornata ed una nel tardo pomeriggio.

Complete le liste dei fortunati ed esclusivi passeggeri che sono riusciti ad assicurarsi le emozioni di alcuni giri dello storico circuito che anche nel 2020 ha ospitato la Formula 1 e che grazie alla partecipazione all’iniziativa possono accedere direttamente al Minardi Day, occasione straordinaria per celebrare l’eccellente nome italiano protagonista del motorsport mondiale.