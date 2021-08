Karate Nakayama, corsi per tutte le età con il maestro Michele Cornolò

(red.) Il Karate Nakayama Brescia, società associata alla Lisporteam360, ha ripreso l’attività sotto la guida del maestro Michele Cornolò alla palestra New Fitness di Rezzato per poi, dal sei settembre, trasferirsi nella rinnovata palestra della piscina comunale dove riprenderanno i corsi di karate per tutte le età. Attualmente la società Karate Nakayama, che è iscritta alla FIJLKAM (federazione italiana judo lotta karate arti marziali), ha una ottantina di tesserati e tra questi una decina sono i Master agonisti che, da tre anni a questa parte, sono i vincitori del titolo italiano per società.

Tra gli atleti che hanno calcato il tatami durante la prima settimana di allenamenti la ventinovenne bresciana Alessandra Hasani nel Kumite – 55kg., ma di fatto portacolori della nazionale Croata per il doppio passaporto, la campionessa croata Ana Lenard nei – 61kg. , il master Jacopo Zampolli che nel 2002 ad Albignasego si è laureato campione Italiano nei 80 kg., la pluricampionessa Italiana Lucrezia Molgora nei -50 kg., la campionessa Italiana Giada Cornolò nei +54 kg., ed il campione italiano nei -67 kg. Davide Ragnoli. Nei prossimi giorni si decideranno quali atleti saranno pronti per gli impegni agonisti che inizieranno il 4 settembre con la gara a Medimurec (Croazia) e pronti anche per la settimana successiva in Ungheria agli Open di Budapest.