Domenica a Ponte di Legno l’Adamello Run, antipasto della Ultra Trail

(red.) Si torna a correre nel comprensorio Pontedilegno-Tonale: domenica 29 agosto la Adamello Run aprirà il programma delle Adamello Series. Partenza e arrivo in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno per la gara podistica attraverso l’Alta Val Camonica, che per motivi organizzativi ha visto ridurre la distanza dai 30 km (600 mt di dislivello positivo) inizialmente previsti a 20 km (120 mt di dislivello positivo). Per questo motivo, l’organizzazione ha inoltre stabilito di abbassare la quota di iscrizione a 20 euro.

Per gli atleti già iscritti con la vecchia quota di 30 euro, l’organizzazione provvederà alla restituzione della differenza al momento del ritiro del pettorale, mentre sarà previsto il rimborso totale per coloro i quali decideranno di cancellare l’iscrizione. Tutte le informazioni riguardanti il nuovo formato della gara sono reperibili, insieme al percorso aggiornato, sul sito web dell’evento adamelloultratrail.it.

Domenica 29, a partire dalle ore 9.00, sarà quindi tempo di Adamello Run. In coda prenderà il via anche Adamello Slow, camminata di 20 km immersi nei paesaggi della Valle Camonica.

Adamello Run ed Adamello Slow aprono un mese da vivere tutto di corsa in Alta Val Camonica, in avvicinamento al main event Adamello Ultra Trail.

Domenica 19 settembre, a partire dal primo pomeriggio, avrà luogo Adamello Trail Junior: un evento dedicato ai più giovani, fino ai 19 anni di età, per imparare ad avvicinarsi alla corsa e alla montagna.

Il piatto forte è in programma il weekend successivo, dal 24 al 26 settembre. Sui percorsi dell’Adamello Ultra Trail, i 650 atleti che hanno polverizzato le iscrizioni disponibili in meno di due mesi sono pronti a darsi battaglia sui tre percorsi disegnati dall’organizzazione: 170 km (11.500 mt D+), 90 km (5.700 mt D+) e 35 km (1700 mt D+).