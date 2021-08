Comincia bene il Brescia di Inzaghi: 0-2 alla Ternana

(red.) Comincia con il piede giusto il Brescia di Pippo Inzaghi che nella prima giornata del campionato di serie B batte con due gol a zero la Ternana e fa sorridere i tifosi per le prospettive della nuova stagione. E’ Riad Bajic il nuovo bomber delle Rondinelle: l’anno scorso militava nell’Ascoli dove ha segnato 12 gol e quest’anno ha esordito con una doppietta – segnata nel primo tempo – che fa ben sperare.

Prima il bosniaco ha insaccato un rigore decretato dall’arbitro Miele dopo una lunga pausa con il Var per decidere se l’intervento della difesa su Jagiello fosse da massima punizione. Poi ha insaccato di potenza e di sinistro sul primo palo uno splendido assist no look di Matteo Tramoni, uno dei migliori in campo.

Nella ripresa la Ternana ci ha provato prima con Pettinari di destro, poi con Falletti dalla distanza e infine con Palumbo, ancora da lontano. Impeccabile la difesa dei pali del portiere bresciano Joronen. A 8’ dalla fine è arrivato anche il debutto nel Brescia del veterano argentino Palacio. Suo un destro a giro respinto da Iannarilli.