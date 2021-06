Sci nautico, domenica la stagione è iniziata con la slalom cup

(red.) Una partenza in sordina, ma quel che conta è ripartire. Si è aperta ufficialmente domenica 13 Giugno la stagione dello Sci Nautico e la prima gara si è svolta proprio a San Gervasio dove per tutta la giornata si sono dati battaglia tra le boe del lago della bassa bresciana, alcuni dei più qualificati slalomisti per l’edizione 2021 della Slalom Cup.

Una bella edizione con pochi partecipanti in quanto per i motivi pandemici, l’attività è ripartita con molto ritardo.

Questo però non ha tolto il gusto di assaporare nuovamente il gusto della sfida con il lago in condizioni perfette per poter disputare una gara.

Nella gara Open, sfida all’ultima boa tra gli azzurri della nazionale e bresciani della Jolly Ski Matteo Luzzeri e Nicholas Benatti se l’aggiudica Luzzeri con 5 boe con corda a 10,75 mentre il desenzanese campione d’Italia in carica in figure, si ferma alla terza boa dello stesso campo.

Tra i giovani, spicca l’Under 17 Vincenzo Marino che con 3 boe corda a 11,00 si aggiudica la gara davanti allo sciatore di Alfianello Edoardo La Malfa che chiude la gara con il suo personal best chiudendo il campo a 12.

Tra i Senior vittoria del georgiano Genadi Guralia che con 3@10,75 dimostra di essere già in gran forma.

Quest’anno la kermesse ha dato voce anche ai disabili, tra questi spicca il risultato di Michele Brignani (atleta non vedente – cat. V1) che gira 5,5 boe a velocità di 49 Km/h.

Prossima gara nel week end dal 25 al 27 Giugno ancora a San Gervasio, che sta diventando sempre più il centro di riferimento degli atleti nazionali e del nord europa.

Poi dal 2 al 3 Luglio la Pro-Am, la gara di livello mondiale fiore all’occhiello del Club del Presidente Fedele Luzzeri.