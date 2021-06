In vela sul lago di Garda con la Vittoria Alata

/red,) Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e il Circolo Vela di Gargnano hanno il piacere di annunciare, con l’approssimarsi della stagione estiva 2021, l’inizio di una proficua collaborazione, con l’idea di unire simbolicamente lo sport e la cultura, grazie a una serie di iniziative di comunicazione incrociate su diverse attività dedicate alla Vittoria Alata di Brescia, il bronzo romano simbolo della città che, dopo il restauro effettuato presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, è ora allestito nella sua antica collocazione nel Capitolium del Parco archeologico di Brescia romana.

Già a partire dal campionato Italiano Dolphin (10-13 giugno 2021) le circa 25 barche in gara sono state dotate di velette personalizzate con le ormai ampiamente riconoscibili “ali della Vittoria Alata”, frutto della creatività del designer Paolo Tassari dello studio Tassinari/Vetta, che ha curato l’identità visiva e la comunicazione dell’intero progetto.

Dalla settimana successiva, lunedì 14 giugno, e per tutto il resto dell’estate fino a settembre, la creatività della Vittoria Alata continuerà ad essere protagonista anche nei Non solo Vela Summer Camp (www.centomiglia.it), l’attività ricreativa estiva organizzata dal Circolo Vela di Gargnano dove ogni settimana si offrono diverse attività legate alla vela ma non solo, dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni. Oltre al kit di partecipazione personalizzato Vittoria Alata, ogni bambino riceverà anche la possibilità di un accesso gratuito a Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, per poter ammirare con i propri occhi la straordinaria statua e la bellezza delle vestigia romane dell’intero parco archeologico. Allo stesso modo, grazie al Circolo Vela di Gargnano, i bambini partecipanti ai Summer Camp di Fondazione Brescia Musei (www.bresciamusei.com) potranno concorrere, nell’ambito delle attività laboratoriali realizzate durante il camp, alla possibilità di venire omaggiati della partecipazione a una settimana dei Non solo Vela Summer Camp di Gargnano.

Anche in occasione della competizione Trofeo Centrale del Latte per la classe Feva (doppio per ragazzi), in programma il 26 e 27 giugno 2021, 50 equipaggi da tutta Italia gareggeranno accompagnati del brand della Vittoria Alata, che sarà protagonista non solo del merchandising legato all’evento, ma anche del trofeo destinato al vincitore. Anche in questo caso, ogni partecipante avrà diritto a un ingresso omaggio al Parco archeologico.

Questo rappresenta il primo passo di una collaborazione ad ampio spettro, che legherà le istituzioni in modo importante per tutto il periodo delle competizioni estive.