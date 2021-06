I mondiali di enduro tornano a Edolo: in Valcamonica la tappa italiana del 2021

(red.) I mondiali di enduro tornano a Edolo (Brescia), in Alta Valle Camonica, per la seconda volta: da venerdì 25 a domenica 27 giugno 2021, la cittadina ospiterà il Campionato del mondo FIM Enduro GP, Gran Premio d’Italia – Acerbis Città di Edolo. Il percorso, di quattro giri di circa 40 km, comprende anche tratti nei Comuni di Sonico e Malonno.

Sono passati tre anni dai Mondiali del 2018 e otto anni dagli Assoluti d’Italia del 2014, che si svolsero sempre a Edolo, organizzati grazie all’impegno del Motoclub Sebino, in collaborazione con il Motoclub Edolo e ancora oggi ricordati dai professionisti e dagli appassionati del fuoristrada come un momento di grande rilievo.

Edolo e l’Alta Valle Camonica hanno una lunga tradizione legata al motociclismo, in tutte le sue espressioni: memorabile la storica “Scalata Quattro Valichi Alpini”, nata nel 1927, a cui si aggiungono altri innumerevoli eventi di richiamo, promossi dal Motoclub Edolo, dal 2019 ufficialmente riconosciuto dalla FMI – Federazione Motociclistica Italiana, in quanto iscritto al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI – Comitato olimpico Nazionale Italiano. La passione sportiva del gruppo camuno è sostenuta dalla lunga esperienza del Motoclub Sebino, la cui sede è a Malegno, che proprio quest’anno celebra il primo mezzo secolo di attività: un sodalizio che vanta l’organizzazione di tre campionati mondiali, un campionato europeo e ben 48 gare a livello italiano.

Dopo l’edizione di Spoleto nel 2020 e di Bergamo nel 2019, quella di Edolo sarà la tappa italiana del calendario 2021, la seconda in ordine cronologico, dopo quella portoghese di Marco de Canaveses (18-20 giugno) e che anticipa quelle che si terranno in Estonia (Saaremaa, 16-18 luglio), Svezia (Skovde, 22-24 luglio), Germania (Zschopau, 8-10 ottobre) e Francia (Langeac, 15-17 ottobre).

Il programma, in sintesi, comincia mercoledì 23 giugno con l’apertura ai Team e ai Piloti del paddock, in piazzale Brigata Alpina Orobica a Edolo (area mercato); il giorno dopo, giovedì 24 giugno, i piloti visioneranno il percorso; venerdì 25 giugno si terranno le operazioni preliminari (iscrizioni e punzonature) in piazza Martiri; in zona piscina dalle 18:00 in poi il prologo speciale estrema, una grande prova spettacolo, in cui due piloti alla volta battaglieranno per il miglior tempo in questo super-test. Si entra poi nel vivo della competizione: sabato 26 e domenica 27 giugno, alle 9:00, la partenza dei primi piloti; conclusione entrambi i giorni con le premiazioni alle 18:00.