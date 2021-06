Volley, spaccano le giovanili della Millenium: in provincia detta legge

(red.) Le difficoltà di un anno fuori dal comune non fermano il Giovanile Millenium, che è tra le prime quattro squadre in ogni categoria giovanile territoriale.

Oro importante e pieno di soddisfazioni è quello dell’Under 13, che ha vinto per 2-1, in rimonta, contro la Tonoli Nyfil Montichiari Fucsia nel palazzetto di casa a San Polo (21-25, 25-21, 25-17). Le giovani atlete di coach “Ferro” avevano sconfitto in semifinale il Bedizzole Volley, che per ultimo (nel 2019) aveva conquistato il titolo in questa categoria.

Le Under 15 e Under 17 Millenium sono tra le prime quattro della provincia, dopo aver ceduto per un soffio contro le formazioni che poi si sono aggiudicate le finali: l’estremo equilibrio in Under 15 – contro Promoball – è stato tale da decidere al golden set il passaggio del turno, e il 27-29 finale ha premiato la squadra di Maclodio. Anche in Under 17 il confronto è stato serrato: il Bedizzole ha saputo ribaltare la vittoria all’andata della squadra di coach Mattia Cozzi, strappando il pass per la finale. Nel caso in cui la federazione territoriale decidesse di organizzare la finale 3°-4° posto, le giovani Leonesse affronterebbero rispettivamente Idea Volley e Montecchio.

L’U15 Young, che ha disputato un campionato di età Under 14, ha vinto il torneo primavera provinciale contro l’US Montecchio per 3-0 (25-15, 25-22, 25-12).

Le semifinali Under 19 si disputeranno questa sera (mercoledì 9 giugno) alle ore 20:30 presso il Polivalente, nella rinnovata sfida contro Promoball. Il ritorno è previsto per venerdì alle 20:30 a Maclodio.