Brescia calcio, è ufficiale: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore

(red.) Dopo giornate di trattative e calciomercato, questa mattina, mercoledì 9 giugno, è arrivata l’ufficialità: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Brescia Calcio. “Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Filippo Inzaghi” si legge nel comunicato diffuso dal sito della società attraverso il proprio sito internet. “Inizia una nuova avventura per me e non posso che essere felice ed orgoglioso di entrare a far parte del Brescia. Ringrazio il presidente Massimo Cellino e il direttore per questa opportunità e per aver mostrato fin da subito grande interesse e fiducia nei miei confronti.

Sono carico – sono state le prime battute – e darò tutto me stesso per ricambiarla e far sì che questa piazza, così importante e ricca di storia, possa essere orgogliosa di me, dei ragazzi e di tutto il Club. Forza Brescia”. E poco dopo è avvenuta la presentazione all’Official Store di via Solferino. Così si completa lo staff tecnico delle rondinelle in vista della nuova stagione che sarà preceduta dal ritiro confermato a Darfo Boario Terme: sarà dal 7 al 24 luglio.

“Una scelta dettata, oltre che dalla qualità e affidabilità della struttura organizzativa locale in cui il Brescia ha già soggiornato nel 2018-2019 e 2019-2020 – dice la società in una nota – dalla volontà del Club di rimanere il più possibile vicino a tifosi e città, valorizzando il legame territoriale e sportivo che unisce la società cittadina alla Valcamonica”.