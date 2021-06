Squadra Corse Angelo Caffi a Misano con la livrea Tullo Pezzo

(red.) La Squadra Corse Angelo Caffi sarà sotto i riflettori all’ACI Racing Weekend di Misano con i colori della Concessionaria Tullo Pezzo; scenderanno in pista sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, due driver del team bresciano nel fine settimana dal 4 al 6 giugno. Ad arricchire l’intero week end la presenza del monegasco F.1 Alex Caffi, che per l’occasione proverà la BMW M2 della Squadra Corse Angelo Caffi schierata in accordo con Tullo Pezzo, prestigioso dealer del marchio tedesco.

Andrea Palazzo arriva al secondo round del MINI Challenge da protagonista assoluto, dopo il podio ottenuto nella gara d’esordio a Monza.

Un nome di spicco del team bresciano arricchisce le presenze di prestigio: il driver Alex Caffi. Il pilota monegasco già Formula 1, torna al volante sulla pista di Misano. Gara che si prospetta ricca agonismo e spettacolo tutto da seguire in diretta.

Nella serie MINI Challenge ottimi presupposti anche per il giovane driver pugliese di Fasano, Andrea Palazzo. Il pilota è infatti reduce del podio al primo appuntamento dell’ACI Racing Weekend di Monza, nel quale ha ottenuto la terza posizione nella sua gara d’esordio nella combattuta serie. Grandi attese per il pilota pugliese che tra i suoi recenti successi vanta la vittoria alla Racing Start Plus Cup su Peugeot 308 nella salita di Sarnano-Sassotetto.

Grande adrenalina per la Squadra Corse Angelo Caffi che si prepara a competere, ma anche a raccogliere dati utili, all’ACI Racing Weekend di Misano, fondamentali anche per le prossime tappe del campionato, sempre in partnership con Tullo Pezzo e clon AC Racing & Technology per la cura delle vettura.

Le gare saranno visibili, oltre che in streaming sulle pagine Facebook ufficiali, in differita Sky Sport Collection la BMW M2 CS Racing Cup Italy e in diretta ACI Sport TV la MINI Challenge.