Il Triathlon torna a Desenzano in settembre con il Volkswagen TriO

(red.) Nella stagione della ripartenza sportiva un nuovo appuntamento si affaccia nel calendario del triathlon italiano grazie alla rinnovata sinergia tra TriO Events e Volkswagen. Sabato 25 e domenica 26 settembre spazio in provincia di Brescia alla prima edizione di Volkswagen TriO Desenzano, una nuova tappa nata per celebrare la triplice disciplina nel cuore del lago di Garda.

Dopo il successo riscosso nel 2018 e nel 2019 con il circuito tra i più partecipati e apprezzati a livello nazionale, la consolidata partnership sostenuta dal Comune di Desenzano del Garda conferma l’obiettivo di garantire il rispetto di elevati standard internazionali, oltre agli immancabili protocolli sanitari.

Il calendario delle gare

Sabato 25 settembre alle ore 14 si terrà la partenza dello Sprint (750m – 20km – 5km), mentre domenica 26 settembre alle ore 9.30 quella dell’Olimpico (1500m – 40km – 10km), entrambi riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione Italiana Triathlon. Su www.triodesenzano.it le iscrizioni chiuderanno il 20 settembre per la distanza sprint e il 21 settembre per la distanza olimpica o al raggiungimento del sold out.

Una location mozzafiato che porterà gli atleti a nuotare nelle acque antistanti la spiaggia di Desenzano del Garda, chiamata spiaggia Desenzanino, per poi dirigersi nella zona cambio immersa nel centro storico su Lungolago Cesare Battisti. Proprio da qui avrà inizio la frazione di ciclismo, che condurrà verso l’entroterra nei paesi di Lonato, Solferino e Pozzolengo. Infine, con la frazione di corsa si costeggerà il suggestivo lungolago, rendendo la manifestazione fruibile anche da parte del pubblico.

“Sarà una prima edizione indimenticabile – dichiara Francesca Cerini, assessore alle Attività Sportive del Comune di Desenzano del Garda – perché sport e paesaggio naturale potranno tornare ad abbracciarsi in un connubio che andrà a valorizzare reciprocamente atleti, ambiente, turismo e competizione. Il triathlon, con le sue discipline, è portatore dei valori più antichi e puri dello sport e sono convinta che la cornice di Desenzano del Garda saprà rendere memorabile l’evento. Ringrazio tutti i protagonisti che hanno saputo mettere in piedi l’organizzazione di questo attesissimo appuntamento, nonostante tutte le difficoltà che questo periodo storico impone, e vi aspetto numerosi per un’occasione di festa e sport da non perdere per nessun motivo al mondo”.

“Gli sport all’aria aperta, come il triathlon, permettono di godere in modo particolare della natura che ci circonda – afferma Giovanni Tauro, direttore Marketing di Volkswagen Italia – Siamo quindi felici di rinnovare la nostra collaborazione con TriO Events, quest’anno all’insegna della sostenibilità. Infatti, accompagneremo l’organizzazione e gli atleti in gara con le nostre nuove 100% elettriche Volkswagen ID.3 e ID.4, che possono vantare un impatto neutro certificato sul clima e rappresentano quindi il migliore connubio possibile tra la mobilità a zero emissioni e uno sport in cui forza, autonomia ed efficienza si esprimono ai massimi livelli”.

“Siamo entusiasti di questa nuova location – dichiara Andrea Rosa di TriO Events – rappresentando il territorio nel quale viviamo e dove coltiviamo ogni giorno la nostra passione per il triathlon, sia in qualità di sportivi, sia come organizzatori. Vivremo la splendida Desenzano facendo una delle cose che più ci emoziona, sarà un’occasione unica anche per scoprire i suoi tesori paesaggistici, culturali e architettonici”.