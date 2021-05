(red.) La Francia domina la prima giornata degli iQFOiL International Games 2021 a Campione del Garda. Sono tutti transalpini infatti i primi 3 atleti della classifica maschile: Nicholas Goyard ha vinto tutte e tre le manche, seguito da Clement Burgeois e Adrien Mestre.

Il campione in carica Sebastian Koerdel (GER) ha chiuso invece in quinta posizione con una vittoria nell’ultima gara.

In campo femminile guadagna il primo posto Islay Watson, una delle uniche due donne britanniche iscritte, seguita anche in questo caso dalle francesi Delphine Cousin, seconda e Lucie Belbeoch, terza.

“Oggi abbiamo disputato alcune gare di slalom con vento forte, e devo ammettere che ero un po’ arrugginito. Nella prima gara sono caduto in acqua e ho dovuto nuotare un po’, ma le due prove successive sono andate meglio con un quinto e un primo posto. Quindi nel complesso non ho dominato ma ci sto arrivando. L’ultima gara è stata una vittoria e ho intenzione di continuare così”, commenta Sebastian Koerdel.

Tra le atlete venute da lontano va segnalata la presenza di Sarah Quita Offringa, da Aruba (Caraibi), che nelle acque del Lago di Garda ha trovato condizioni climatiche decisamente diverse da quelle di casa: “Era il primo giorno della manifestazione e abbiamo fatto due buoni slalom ventosi. Ho pensato che fosse bello iniziare in linea con 20 donne e in effetti è stato esaltante, quindi anche se non sono andata benissimo ho imparato sicuramente molto. Una delle sfide più grandi è stata la temperatura per me che vengo dai Caraibi: ad Aruba, quando il sole splende, ci sono 30 gradi. Così sono uscita dapprima con la mia muta senza maniche e poi sono tornato dentro per indossare quella spessa“

La gara. Alla partenza di martedì 18 maggio si sono presentati 107 windsurfisti, di cui 38 donne e 69 uomini, provenienti da 20 nazioni.

Le regate sono iniziate intorno a mezzogiorno quando la tipica brezza termica locale da sud si è intensificata fino a raggiungere circa 12-15 nodi. I primi a scendere in acqua sono stati gli uomini con tre gare di slalom impeccabili, seguiti dalle donne che hanno dovuto affrontare un forte calo di vento e hanno concluso solo due gare.

Le condizioni di mercoledì non sono molto soleggiate e si prevede pioggia nel pomeriggio.

Il Comitato di Regata ha optato quindi per una partenza mattutina, alle ore 10.00 per la flotta femminile, seguita da quella maschile alle ore 10,30.

La manifestazione. La tappa di Campione del Garda degli iQFOiL International Games 2021 è organizzata da Univela Sailing e Canottieri Garda Salò, patrocinata da Regione Lombardia.

Protagonista il nuovo Windsurf Foiling designato da World Sailing quale prossima disciplina olimpica per Parigi 2024. Una tavola piccola, agile e leggera, dotata appunto di deriva con foil: una sottile lamina in fibra di carbonio che le permette letteralmente di volare sul pelo dell’acqua.