Cinque medaglie della Canottieri Garda al Secondo Meeting Nazionale

(red.) La Canottieri Garda Salò torna dalla due giorni del Secondo Meeting Nazionale, svoltosi a Piediluco (TR) sabato 15 e domenica 16 maggio , con un bottino di 5 medaglie e la conferma dell’ottimo stato di forma dei propri atleti: tutti, infatti, hanno partecipato ad almeno una finale A della manifestazione.

Si trattava dell’ultimo importante appuntamento nazionale prima del Campionato Italiano in programma a Gavirate, sul Lago di Varese, dal 10 al 13 giugno.

In evidenza gli ori di Vittoria Tonoli nel doppio senior femminile (equipaggio misto con la Canottieri Gavirate) e quello del 4 di coppia junior maschile con l’equipaggio composto da Emanuele Distaso, Gabriele Bettineschi, Martin Papa, Andrea Apollonio.

Tonoli ha conquistato anche un argento nel singolo senior femminile, ipotecando così la convocazione al prossimo raduno pre-mondiale Under23.

Un altro argento per la Canottieri è arrivato nell’8 junior femminile con Alessia Soncina (equipaggio misto Canottieri Monate), mentre si sono guadagnate il bronzo Carlotta Zanca, Giulia Maroni, Giulia Macchia, Laura Benedetti nel 4 di coppia femminile.

Da segnalare anche l’oro di Laura Meriano, atleta con doppio tesseramento per l’Arma dei Carabinieri e la Canottieri, nel 2 senza senior femminile in coppia con Benedetta Faravelli.

“Il Meeting Nazionale è sempre un appuntamento importante, ancor di più quest’anno che arriva a sole 4 settimane dal Campionato Italiano. Il campo di gara ha portato buone conferme, qualche medaglia in più e segnali interessanti in prospettiva, ma è fondamentale non abbassare la guardia e continuare a dare il 100% in vista dei Campionati” commentano gli allenatori Francesco Niboli e Andrea Bortolotti che hanno guidato la pattuglia dei 18 atleti Canottieri.

Oltre a queste medaglie per la Canottieri sono arrivati anche il 4° e 6° posto per Priscilla Olivetti e Chiara Bertelli nel 4 senza senior e 2 senza pesi leggeri; l’ottimo 5° posto di Alessio Leni, Marco Luteriani e Christian Zane nel 4 di coppia ragazzi maschile (equipaggio misto); il 5° posto di Matilde Tonoli e Alessia Polini nel 4 di coppia junior femminile (in equipaggio con le compagne Alessia Soncina e Lia Spiazzi).