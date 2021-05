Vela: a Campione prendono il via gli iQFOiL International Games 2021

(red.) Da lunedì 17 a sabato 22 maggio gli iQFOiL International Games 2021 arrivano nelle acque di Campione del Garda con la tappa organizzata da Univela Sailing e Canottieri Garda Salò, patrocinata da Regione Lombardia.

Protagonista il nuovo Windsurf Foiling designato da World Sailing quale prossima disciplina olimpica per Parigi 2024. Una tavola piccola, agile e leggera, dotata appunto di deriva con foil: una sottile lamina in fibra di carbonio che le permette letteralmente di volare sul pelo dell’acqua.

Il foil è ormai una delle tendenze più in voga della vela contemporanea e ha visto la sua definitiva consacrazione nell’ultima spettacolare edizione dell’America’s Cup, conquistata dal Team New Zealand contro l’italiana Luna Rossa.

In gara a Campione 130 atleti provenienti da tutto il mondo, 85 uomini e 45 donne, con una formula che prevede regate con tre diversi percorsi e modalità: Course Racing (di circa 15 minuti), Sprint Slalom (di circa 5 minuti) e Marathon (di circa un’ora), e un numero di scarti dei peggiori risultati che varia in funzione delle prove disputate.

Nutrita la pattuglia degli italiani con 16 windsurfisti; da segnalare anche la presenza del tedesco Sebastian Koerdel, vincitore dell’edizione 2020, e del francese Nicholas Goyard, tra i più forti al mondo nel windsurf olimpico.