Trap, con l’oro all’Inghilterra nel Mixed si chiude la Coppa del Mondo di Lonato

(red.) Con la premiazione della gara del Mixed Team di Fossa Olimpica si è chiusa la Coppa del Mondo di Lonato del Garda 2021. La medaglia d’oro è andata alla coppia mista inglese formata da Kirsty Hegarty e Matthew John Coward Holley che hanno vinto il confronto diretto con i sanmarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti regolandoli con 39/50 a 34/50 nel medal match per il primo e secondo posto.

Sul terzo gradino del podio gli spagnoli Fatima Galvez e Alberto Fernandez, vincitori del duello per la medaglia di bronzo contro gli azzurri Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO) e Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS) con lo score di 46/50 a 38/50. Settima la coppia formata da Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI) e Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) con 140/150 nelle qualifiche.

Al Trap Concaverde del presidente Ivan Carella si sono spenti i riflettori su una gara internazionale che ha portato sulle pedane gardesane 416 tiratori da 63 nazioni e che si è svolta in piena sicurezza e con un protocollo anti-Covid severissimo. Le luci si riaccenderanno presto, dal 24 al 26 settembre, per illuminare il Campionato del Mondo di Para-Trap che assegnerà i titoli iridati 2021.

I risultati

Mixed Team: 1° GBR (Matthew John COWARD-HOLLEY – Kirsty HEGARTY) 145/150 – 39/50; 2° SMR (Gian Marco BERTI – Alessandra PERILLI) 145/150 – 34/50; 3° ESP (Alberto FERNANDEZ – Fatima GALVEZ) 142/145 – 46/50; 4° ITA2 (Luca MIOTTO – Jessica ROSSI) 142/145 – 38/50; 7° ITA1 (Lorenzo FERRARI – Silvana Maria STANCO) 140/150.

La squadra azzurra di Trap

Men: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Diego Valeri (Fiamme Oro) di Artena (RM).

MQS: Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI).

Extra: Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA).

Ladies: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

MQS: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè di Baone (PD).

Direttore tecnico: Albano Pera.

Preparatore atletico: Fabio Partigiani.