Fossa olimpica: a Lonato argento per l’Italia donne, settimo il team maschile

(red.) A Lonato, la gara di Fossa Olimpica a squadre ha regalato all’Italia una bellissima medaglia d’argento centrata dal terzetto formato da Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcorwe (BO) e Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI). Le azzurre hanno chiuso le lunghe qualificazioni, in totale da 7 serie da 25 piattelli ciascuna, con il punteggio di 477/525 e sei punti di vantaggio sulla squadra spagnola composta da Cristina Beltran, Fatiam Galvez e Mar Moline Magrina, in seconda posizione provvisoria con 471. Nel duello finale per l’oro e l’argento le azzurre non hanno preso subito il ritmo giusto e si sono dovute accontentare della piazza d’onore con un netto 6-0 impostogli dalle spagnole. Terza la squadra degli Stati Uniti con Leighanne Rachel Tozier, Kayle Browning e Ann Madelynn Bernau.

Fuori dai medal matches la squadra maschile. Il team azzurro composto da Diego Valeri (Fiamme Oro) di Artena (RM), Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS) e Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) si è dovuto fermare in settima piazza con il punteggio di 494/525.

“Sono assolutamente soddisfatto del risultato delle ragazze che hanno chiuso le qualificazioni con 6 punti di vantaggio sulle spagnole – ha commentato il direttore tecnico Albano Pera – In finale c’è stata qualche incertezza di troppo, ma non mi sorprendono perché è tanto tempo che non gareggiano ad alto livello. Stiamo ritrovando lo stesso clima di gara di cui abbiamo perso un po’ il ritmo e credo che questa gara ci abbia aiutato parecchio. Sono anche molto soddisfatto della serietà con cui Gaia ragazzini, solo ventenne, ha saputo affrontare questa gara”.

Risultati

Team Men: 1° FRA (Andre Francis Clement BOURGUE, Antonin DESERT, Sebastien GUERRERO) 498/525 38/45 – 7 points; 2° RUS (Alexey ALIPOV, Maxim KABATSKIY, Gennadii MAMKIN) 500/525 – 30/45 – 1 points; 3° CRO (Giovanni CERNOGORAZ, Josip GLASNOVIC, Anton GLASNOVIC) 497/525 – 37/45 – 6 points; 4° KUW (Naser MEQLAD, Abdulrahman AL FAIHAN, Talal ALRASHIDI) 497/525 – 34/45 – 4 points; 7^ ITA (Diego Valeri-Luca Miotto-Lorenzo Ferrari) 494/525.

Team women: 1° ESP (Cristina BELTRAN, Fatima GALVEZ, Mar MOLINE MAGRINA) 471/525 – 40/45 – 6 points; 2° ITA (Gaia RAGAZZINI, Jessica ROSSI, Silvana STANCO) 477/525 – 31/45 – 0 points; 3° USA (Leighanne Rachel TOZIER, Kayle BROWNING, Ann Madelynn BERNAU) 466/525 – 35/45 – 6 points; 4° FIN (Noora ANTIKAINEN, Satu MAKELA-NUMMELA, Mopsi VEROMAA) 464/525 – 32/45 – 2 points.

La squadra azzurra di Trap

Men: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Diego Valeri (Fiamme Oro) di Artena (RM).

MQS: Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI).

Extra: Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA).

Ladies: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

MQS: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè di Baone (PD).

Direttore tecnico: Albano Pera.

Preparatore atletico: Fabio Partigiani.