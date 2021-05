Salò, alla Canottieri Garda domenica open day dedicato al Padel

(red.) Domenica 16 maggio, dalle 9 alle 17, la Canottieri Garda Salò inaugura ufficialmente i nuovi campi da Padel con un Open Day aperto a tutte le età.

Due gli impianti, ognuno con una superficie di 200 metri quadrati, circondati da una barriera in vetro temperato di sicurezza alta 3 metri e da un’ulteriore recinzione metallica alta 4 metri.

Le nuove strutture sono collocate tra 4 campi da tennis e l’area del Polo Sportivo che comprende tre piscine coperte, una palestra attrezzata, una vasca olimpionica all’aperto, un parco estivo e un nuovissimo “Spray Park” dedicato ai bambini dai 3 anni in su con giochi a getto d’acqua.

Un’offerta articolata che si rivolge non solo ai praticanti del Lago di Garda ma amplia il suo bacino di riferimento a Valtenesi e Valle Sabbia, senza trascurare le seconde case e i turisti italiani e stranieri.

La Canottieri metterà a disposizione degli utenti due maestri di Padel abilitati dalla Federazione Italiana Tennis con i quali sarà possibile prendere lezioni private su appuntamento.

Per provare i nuovi campi è obbligatorio prenotare alla mail tennis@canottierigarda.it o chiamando il numero 339 7957909. L’iniziativa è aperta a tutti, anche a chi non ha un partner di gioco.