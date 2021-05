Tiro a volo, a Lonato solo oro per l’Italia a squadre

(red.) L’inno di Mameli ha chiuso la terza giornata di gare della prova di Coppa del Mondo Issf in corso a Lonato del Garda. Sulla vetta del podio sono saliti entrambi i team in gara, sia quello femminile composto da Diana Bacosi, Chiara Cainero e Chira Di Marziantonio, sia quello maschile composto da Tammaro Cassandro, Luigi Agostino Lodde e Gabriele Rossetti. Ad applaudirli insieme al presidente della Fitav Luciano Rossi anche il presidente del Coni e Membro Cio Giovanni Malagò, che ha sfidato la pioggia battente della giornata per sostenerli nella corsa all’oro.

Nella gara femminile le azzurre si sono qualifiche per il medal match per l’oro e l’argento con il punteggio di 498/525 e nel duello finale hanno affrontato e battuto il terzetto statunitense composto da Amber English, Samantha Simonton e Austen Jewell Smith con lo score di 6 a 5.

Con lo stesso punteggio gli azzurri, nel medal match per l’oro grazie al 515/525 concretizzato nelle qualifiche, hanno regolato il terzetto danese composto da Jesper Hansen, Emil Kjelgaard Petersen e Mikkel Petersen.

Mercoledì la gara di Skeet si concluderà con il Mixed Team. A difendere il Tricolore ci penseranno le coppie Cainero-Cassandro e Bacosi-Rossetti. Le finali a partire dalle 15.30.

Risultati

TEAM MEN: 1^ ITA (Tammaro CASSANDRO, Gabriele ROSSETTI, Luigi Agostino LODDE) 515/525 – 44/60 – 6 points; 2^ DEN (Jesper JANSEN, Emil Kjelgaard PETERSEN, Mikkel PETERSEN) 508/525 – 45/60 – 5 points; 3^ FRA (Eric DELAUNAY, Emmanuel PETIT, Anthony TERRAS) 506/525 – 55/60 – 6 points; 4^ USA (Vincent HANCOCK, Phillip Russell JUNGMAN, Hyden STEWART) 508/525 – 54/60 – 4 points.

TEAM WOMEN: 1^ ITA (Diana BACOSI, Chiara CAINERO, Chiara DI MARZIANTONIO) 498/ 525 – 46/60 – 6 points; 2^ USA (Amber ENGLISH, Samantha SIMONTON, Austen Jewell SMITH) 492/525 – 45/60 – 4 points; 3^ SVK (Danka BARTEKOVA, Lucia KOPCANOVA, Veronika SYKOROVA) 491/525 – 47/60 – 6 points; 4^ CZE (Anna SINDELAROVA, Martina SKALICKA, Barbora SUMOVA) 485/525 – 44/60 – 4 points.

La squadra azzurra di Skeet

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Caserta; Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO).

MQS: Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE).

Extra: Christian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina (PI); Giammarco Tuzi (Fiamme Oro) di Fonte Nuova (RM)

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM).

MQS: Martina Bartolomei (Carabinieri) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Extra: Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (LT); Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

La squadra azzurra di Trap

Men: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Diego Valeri (Fiamme Oro) di Artena (RM).

MQS: Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI).

Extra: Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA).

Ladies: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

MQS: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.