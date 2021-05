Incetta di medaglie per la Canottieri Garda al Meeting nazionale di Società

(red.) Al secondo Meeting nazionale di Società organizzato a Gavirate (Varese) l’8-9 maggio, aperto a tutte le categorie giovanile e agli atleti delle categorie agonistiche divise in Under17 e Over17, la Canottieri Garda Salò si è presentata con ben 32 atleti conquistando un bottino complessivo di 17 medaglie e posizionandosi al 5° posto della classifica per società su 61 iscritte.

Nella squadra agonistica i migliori risultati sono la medaglia d’argento per il 4 senza Under17 di Gemma Fontana, Anna Benedetti, Anna Salvadori e Giada Copeta e il bronzo in finale per Anna Benedetti in singolo Under17, dopo aver vinto la batteria del mattino.

Tra i premiati della squadra giovanile si sono distinte Lucrezia Paris, che ha vinto l’oro nel singolo Cadette e Luca Luteriani, oro nel singolo Allievi B1.

“Siamo soddisfatti sia dei i risultati ottenuti, ottimi per le tre categorie, ma soprattutto per la mentalità con cui sono state affrontate le gare. I ragazzi sono scesi in acqua mostrando determinazione e sicurezza; non dimentichiamo che queste sono le prime gare dopo quasi un anno di stop dalle competizioni. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma con la grinta e l’atteggiamento positivo possiamo arrivare lontano!“, commenta Matteo Pasini, allenatore della squadra giovanile della Canottieri Garda Salò.